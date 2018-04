Studio 100-baas Hans Bourlon steunt campagne'Woensdag Fietsdag' 26 april 2018

Cera, KBC en Mobiel 21 willen met de campagne 'Woensdag Fietsdag' mensen aanzetten om vaker met de fiets naar het werk te komen. Studio 100-CEO Hans Bourlon werd gestrikt als ambassadeur en gaf gisteren al meteen het goede voorbeeld.





Hans Bourlon is een gedreven fietser. Drie à vier keer per week neemt hij de fiets om vanuit Antwerpen naar Studio 100 in Schelle te fietsen en terug. Bij Cera, KBC en Mobiel 21 vonden ze hem dan ook de geschikte ambassadeur voor de 'Woensdag Fietsdag'-campagne, die gisteren werd gelanceerd. Daarmee worden mensen aangemoedigd om minstens één keer per week met de fiets naar het werk te komen.





Voor Bourlon zelf werd het gisteren een fietstocht die hij niet snel zal vergeten.





Hij kreeg onderweg zowel het gezelschap van tientallen collega's als van een knotsgek Nederlands muziekgezelschap. Bij zijn aankomst aan de Studio 100-studio's werd hij onthaald met een groot applaus, koffiekoeken en pistolets. "Nu nog even douchen en we kunnen beginnen", aldus Bourlon.





"Ik volg steeds de rustige weggetjes langs de Schelde en de Hobokense Polder", legt hij uit.





"Heen en terug is dat zo'n twintig kilometer. Ik doe er telkens een uurtje over, inclusief douchen. Met de auto zou ik dat nooit kunnen verbeteren. Bovendien is fietsen gezond en help je mee de files op te lossen. Ik heb het me alleszins nog nooit beklaagd. Zelfs niet in de koude wintermaanden." (BCOR)