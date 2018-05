Storm haalt boom en lantaarnpaal neer 22 mei 2018

Door de korte maar hevige storm van zondagavond is er zondagavond rond acht uur een boom tegen de vlakte gegaan in Schelle. Vlakbij de monding van de Rupel in de Schelde, in de Alexander Wuststraat, knakte de boom af en ging het gevaarte tegen de vlakte. De boom kwam op een omheining terecht en sleurde een lantaarnpaal mee in zijn val. Alles kwam dwars over het wegdek terecht. "De brandweer moest ter plaatse komen om de boom in stukken te zagen en te verwijderen", klinkt het bij de lokale politiezone Rupel. "Electrabel kwam de schade opmeten en de brandweer deed extra nazicht vooraleer de site veilig achter te laten." Er ontstond weinig tot geen verkeershinder in het afgelegen en doodlopend straatje. (BSB)