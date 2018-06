Steenwinkelstraat op 16 juli weer open 12 juni 2018

02u45 0 Schelle Na anderhalf jaar is het einde van de werken in de Steenwinkelstraat in zicht. Op maandag 16 juli wordt de straat opnieuw opengesteld voor alle verkeer en de bussen van De Lijn.

Momenteel is de Steenwinkelstraat nog een werfzone en moeten nog een aantal opritten, voetpaden en groenvoorzieningen worden afgewerkt. Maar als alles volgens planning verloopt, kan de straat op 16 juli weer worden opengesteld. Rob Mennes (CD&V) is tevreden met het resultaat. "De fietser rijdt hier nu op een veilige en ontdubbeld fietspad, terwijl de voetganger beschikt over een glad gestreken wandelweg. De invoering van de trajectcontrole brengt de snelheid in de straat bovendien naar 50 kilometer per uur. De straat is ook veel groener geworden en beschikt nu over dimbare, energiezuinige verlichting. Ten slotte dienen drie kilometer aan nieuwe grachten als waterbuffering om het centrum te vrijwaren van wateroverlast."





Vertraging

Het hele project heeft wel te lijden gehad onder flinke vertragingen. "Onze werken vormden één geheel met het gedeelte op het grondgebied van Aartselaar, namelijk de Bist", aldus Mennes. "Een drietal weken na de opstart van de werken besliste Aartselaar om haar opdracht fundamenteel uit te breiden met de vernieuwing van de riolering zoals op het grondgebied van Schelle. De vele administratieve en technische gevolgen vertraagden de werken. Nu kijken we naar de toekomst en zijn blij dat het einde in zicht is. Ik dank alle Schellenaren en inwoners uit de omliggende gemeenten voor het nodige geduld dat zij moesten opbrengen." (BCOR)