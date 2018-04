Steenwinkelstraat krijgt toplaag 13 april 2018

De werken aan de Steenwinkelstraat komen nu heel snel in de eindfase. Op maandag 16 en dinsdag 17 april wordt de toplaag in asfalt gegoten. Dat gebeurt voor het gehele traject van de werken en over de gehele breedte van de weg. Op de huidige asfaltlaag wordt eerst een kleeflaag aangebracht vooraleer men de nieuwe asfaltlaag kan aanbrengen. Het is echter van het grootste belang dat niemand over deze kleeflaag rijdt. Wie dat wel doet, kan zowel de auto als de omliggende wegen beschadigen. Na deze werken volgt nog de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken, de aanplantingen, de openbare verlichting en de verkeerssignalisatie. (BCOR)