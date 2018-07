Sporthal omgetoverd tot binnenspeeltuin 05 juli 2018

De gemeentelijke sporthal van Schelle is opnieuw omgetoverd tot binnenspeeltuin. De hele hal wordt momenteel ingepalmd door een tiental grote springkastelen. Dat het niet noodzakelijk slecht weer moet zijn om in een binnenspeeltuin te gaan ravotten, werd gisteren duidelijk. Meer dan twintig kinderen kwamen er zich, ondanks het stralende zomerweer buiten, uitleven op de speeltuigen en attracties. "Hier is het veel koeler en dus aangenamer om te spelen dan buiten", leggen ze uit. De binnenspeeltuin blijft nog staan tot en met vrijdag 6 juli. Kinderen van 3 tot en met 14 jaar kunnen er dagelijks van 13 tot 18 uur terecht. Je betaalt 5 euro voor de hele namiddag speelplezier. (BCOR/foto Conaerts)