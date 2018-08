Scherpenstein heeft nieuwe uitbater TAVERNE HEROPENT IN OKTOBER ALS BRASSERIE 'KEET BEN CONAERTS

29 augustus 2018

02u27 0 Schelle Taverne Scherpenstein aan de sporthal ondergaat momenteel een flinke metamorfose. Kersverse uitbaters Stefan Demeersman en Kim Bruyneels, die ook al de broodjeszaak Schelleke Kaas onder hun hoede hebben, willen de zaak in oktober heropenen als brasserie 'kEET.

Lang heeft de taverne aan de gemeentelijke sporthal niet moeten wachten op een nieuwe uitbater. Toen ze hoorden dat de zaak over te nemen stond, hebben Stefan Demeersman en Kim Bruyneels zich meteen bij de gemeente kandidaat gesteld, en met succes. Nu zijn ze al enkele weken druk in de weer om het pand op te frissen en naar hun hand te zetten. De meest opvallende wijziging is voorlopig de nieuwe naam: zeg voortaan niet meer taverne Scherpenstein, maar brasserie 'kEET. In oktober willen Stefan en Kim de deuren openen met een grote receptie.





"Toplocatie"

"We bevinden ons hier op een echte toplocatie", zegt het koppel. "We zitten vlak bij het gemeentelijke park, de speeltuin en de sporthal, terwijl er achteraan een mooie fietsdijk ligt. We willen er hier een gezellige brasserie van maken, waar je kan komen eten met je kinderen. Op de menukaart zal je een toegankelijke brasseriekeuken vinden, met een aantal seizoensgebonden suggesties. Daarnaast voorzien we een aparte kinderkaart. Wie gewoon wil langskomen voor een drankje of een portie fingerfood, is natuurlijk ook welkom. We willen hier opnieuw wat leven in de brouwerij brengen." Stefan en Kim zijn niet aan hun proefstuk toe in de horeca. In 2010 zijn ze in Schelle gestart met de broodjeszaak Schelleke Kaas, die intussen ook nog vestigingen telt in Aartselaar en Hoboken. "De broodjeszaken blijven sowieso bestaan", benadrukken ze. "Het zal sowieso een uitdaging worden voor ons om vier zaken te runnen, maar we hebben er heel veel zin in. Als student hebben we allebei in een brasserie gewerkt en de droom om ooit een eigen brasserie te kunnen openen, is altijd blijven sluimeren. We zijn dus heel blij dat die droom nu werkelijkheid is geworden. Dat we hier zelf vlakbij wonen en dat onze kinderen hier vlakbij naar school gaan, waren ook bepalende factoren."





Feestzaal

Bedoeling is dat het ene deel van de zaak zal gebruikt worden als brasserie, terwijl het andere wordt ingericht als feestzaal. Stefan en Kim hopen tegen begin oktober met de werken klaar te zijn, al moet er nog wel wat gebeuren. "Het oude meubilair is al afgebroken en verwijderd. We willen nu alles deftig opkuisen, de keuken vernieuwen en de muren een nieuw laagje verf geven. Tezelfdertijd zijn we nog volop op zoek naar extra personeel. We hebben al een chef-kok en voldoende zaalpersoneel, maar keukenhulp is nog steeds welkom."





Wie de evolutie van de werken wil volgen, kan dat doen op de Facebookpagina van 'kEET, te vinden via 'K EET Schelle'.