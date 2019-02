Schelse fotograaf kaapt hoofdprijs weg op ‘Newborn Event’ Ben Conaerts

19 februari 2019

14u53 0 Schelle Amper één week na een derde plaats in de ‘One Eye Land Awards 2018’, heeft fotograaf Bart Boodts (46) de hoofdprijs weggekaapt op het ‘Newborn Event’, een evenement dat geboorte- en zwangerschapsfotografie in de kijker zet.

Afgelopen zondag vond in het San Marco Village in Schelle de eerste editie van het ‘Newborn Event’ plaats. Heel de dag kon iedereen genieten van alles wat met zwangerschap- en geboortefotografie te maken had, onder meer via workshops en masterclasses. Apotheose van de dag was een prijsuitreiking waarbij de beste fotografen in de bloemetjes werden gezet. Schellenaar Bart Boodts was een van de fotografen die er de hoofdprijs wegkaapte.

“Ik ben in de prijzen gevallen in de categorie ‘Newborn Lifestyle’”, zegt Bart. “Mijn foto’s van mama Valerie met haar zoontje Mil vielen zodanig in de smaak dat ik uit 175 deelnemers de eerste plaats heb behaald. Als prijs kreeg ik een kristallen trofee en een grote afdruk verzorgd door Chromaluxe. Ik ben heel blij en fier met deze erkenning.”

Meer info is te vinden op de website www.bartboodtsphotography.com.