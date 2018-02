Schellenaar maakt mooiste bevallingsfoto's BART BOODTS IN DE PRIJZEN OP EUROPESE 'OSCARS' VAN FOTOGRAFIE BEN CONAERTS

24 februari 2018

02u27 0 Schelle Fotograaf Bart Boodts (45) is in de prijzen gevallen met zijn geboortefotografie. Twee zwart-witbeelden van een bevalling leverden hem een eervolle vermelding op bij de toekenning van de 'European Professional Photographer of the Year Awards'. "Tijdens de bevalling is het vooral een kwestie van jezelf zo discreet mogelijk op te stellen."

Bart Boodts is pas anderhalf jaar bezig als zelfstandig fotograaf, maar heeft nu al een erkenning gekregen voor zijn werk. Bij de jaarlijkse toekenning van de 'European Professional Photographer of the Year Awards 2018', zeg maar de 'oscars' van de Europese fotografie, heeft hij een 'Merit Award' gekregen. Een eervolle vermelding, zeg maar. "Ik ben sinds kort aangesloten bij de Federation of European Photographers", vertelt Bart. "Die federatie reikt jaarlijks een aantal prijzen uit voor de mooiste foto's die het voorafgaande jaar werden gemaakt. Ik heb twee foto's ingediend en ben samen met acht andere Belgen in de prijzen gevallen. Binnenkort krijg ik het bijhorende certificaat opgestuurd dat ik met veel trots aan de muur ga hangen. Voor mij geeft het een enorme motivatie om te blijven werken zoals ik bezig ben."





Zonder flits

De Schellenaar heeft de erkenning te danken aan twee zwart-witfoto's die hij maakte tijdens een bevalling. "Ik heb vorig jaar vier van zulke bevallingsshoots gedaan. Dat zijn nooit evidente shoots, maar ze worden wel meer en meer gedaan. Uiteindelijk is moeder of vader worden een van de mooiste momenten van je leven. Veel mensen willen daar een blijvende herinnering van en daar kan ik voor zorgen. Tijdens de bevalling is het vooral een kwestie van jezelf zo discreet mogelijk op te stellen. Ik zet mezelf stilletjes op de achtergrond, werk zonder flits en stuur niets. Als de baby dan effectief tevoorschijn komt, wordt het wel even spannend. Dat kan je vergelijken met de foto van de eerste kus op een huwelijk: dat duurt maar even, maar het móét goed zijn."





Intiem gebeuren

De geboortefoto's vormen vaak slechts een onderdeel van een fotoreeks over de gehele zwangerschap. Bart volgt de hele periode, van de eerste bolle buik tot het moment dat de baby al thuis zit. "Als je van in de eerste fases van de zwangerschap al betrokken bent, ontstaat er een sterkere band", zegt hij. "Dan is die band op het moment van de bevalling zo vertrouwd dat je ook sneller toegelaten wordt tot dat intieme gebeuren. Bij de geboorte zelf ben ik soms vijf, zes uur aanwezig. Ik volg de weeën, de spanning, de pijn, de man die steun biedt aan zijn vrouw. Voor één bevalling was ik wat te vroeg en heb ik zelfs 22 uur bij de moeder gezeten. Maar uiteindelijk vliegt de tijd wel snel voorbij."





Dat niet iedereen voor zo'n geboorteshoot te vinden, kan de fotograaf best begrijpen. "Veel mensen vinden het idee wel mooi, maar willen hun bevalling liever intiem houden. Zeker als het om de eerste bevalling gaat. Ik word vooral gevraagd door ouders die al voor de tweede keer papa en mama worden", zegt Bart, die zelf ook twee zonen heeft. "Een van 21 en een van 17. Maar van hun geboorte heb ik zelf geen foto's. Ik was toen nog niet met fotografie bezig. Daar heb ik nu wel spijt van."





Meer info op de website www.bartboodtsphotography.com.