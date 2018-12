Schelle voert strijd tegen wateroverlast op Ben Conaerts

06 december 2018

12u23 0 Schelle Schelle steekt opnieuw een tandje bij in de strijd tegen wateroverlast. Vanaf volgende week worden er slibruimingswerken uitgevoerd op de Benedenvliet. Daarmee wordt zo’n 10.000 kubieke meter extra waterbuffercapaciteit gecreëerd.

Als waterdorp wil Schelle zoveel mogelijk ruimte voorzien voor wateropvang. Daarom wordt op maandag 10 december gestart met de ruiming van zo’n 10.000 kubieke meter slib uit het wachtbekken aan de Benedenvliet. Het project kost ruim 425.000 euro, exclusief btw, maar levert een belangrijk voordeel op. De slibruiming creëert namelijk een extra buffercapaciteit voor ongeveer 10.000 kubieke meter water. Het transport zal via de Schelde verlopen, waardoor de hinder tot een minimum beperkt blijft.

“De werken kaderen in een reeks van gecombineerde maatregelen in de strijd tegen wateroverlast”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “De belangrijkste maatregel was de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet. Een tweede structurele ingreep was de aanleg van een grachtenstelsel van zo’n drie kilometer lang, in het kader van de werken van de Steenwinkelstraat. Daardoor wordt het regenwater van ongeveer één derde van het grondgebied van Schelle niet meer doorheen het dorpscentrum afgevoerd naar de Benedenvliet, maar rechtstreeks naar de Bovenvliet.”

In de verdere toekomst staan er nog meer maatregelen gepland om Schelle droog te houden. “Zo voorzien we een brede gracht voor het regenwater in de Fabiolalaan”, aldus Mennes. “Daar zal het water van ongeveer 9 hectare verharde oppervlakte in worden opgevangen. Ondertussen worden gespreid over de gemeente meerdere kilometers riolering ontdubbeld, wat zorgt voor extra waterbuffercapaciteit. Nog een ingreep die wordt voorbereid, is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied langsheen de Kleidaallaan. Elke kubieke meter ruimte voor wateropvang is voor ons belangrijk.”