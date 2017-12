Schelle verlaagt opnieuw belastingen 02u51 12 Schelle De Schellenaar betaalt in 2018 slechts 6,3 in plaats van 6,5 procent aanvullende personenbelasting (APB). Het is al de tweede verlaging in evenveel jaar. In 2016 betaalden de inwoners nog 6,8 procent.

Voor de tweede opeenvolgende keer wordt in Schelle de personenbelasting verlaagd. De Schellenaar moet volgend jaar maar 6,3 procent in plaats van 6,5 procent APB betalen. "Die verlaging is realistisch", licht schepen van Financiën Vera Goris (CD&V) toe. "Dankzij een evenwichtig budget, verder bouwend op de resultaten van de rekeningen, hebben we onze rekening van 2017 met een zeer goed resultaat kunnen afsluiten. Met 6,3 procent gaan we nog een stuk verder onder het Vlaams gemiddelde."





Tezelfdertijd wordt er flink geïnvesteerd. Het meest prestigieuze project is wellicht de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang. De huidige, De Schellebel, beschikt over een verouderd, energieopslorpend gebouwd en kampt met een dreigend plaatstekort. Voor de nieuwbouw wordt in 2018 een budget van 660.000 euro voorzien, met nog eens een budget van 1,2 miljoen euro in 2019. Ook voor de heraanleg van de Steenwinkelstraat, Hulststraat, Rodenbachplaats en Tuinlei, die volgend jaar zal worden afgerond, wordt in 2018 nog een bedrag uitgetrokken van 310.000 euro.





Verder op het investeringsprogramma voor 2018: de plaatsing van camera's voor automatische nummerplaatherkenning (465.000 euro), asfalteringswerken in verschillende straten (200.000 euro), de heraanleg van voetpaden (100.000 euro) en de omschakeling van de openbare verlichting naar led (50.000 euro). Zodra de isolatiewerken van de gemeentelijke basisschool zijn afgerond, kan ook het ventilatiedossier worden opgestart: een nieuwe stap in de verdere verduurzaming van de school, waarvoor 125.000 euro wordt uitgetrokken. (BCOR)