Schelle plaatst ANPR-camera's langs invalswegen 07 juni 2018

Nadat buurgemeente Niel dit voorjaar al camera's met automatische nummerplaatherkenning inschakelde, gaat ook Schelle binnenkort een beroep doen op ANPR-camera's.





Het gemeentebestuur van Schelle gaat binnenkort ANPR-camera's voorzien op al zijn invalswegen. Momenteel worden de palen geplaatst en de netaansluitingen voorzien. Na de wettelijke keuring en toelating moet over enkele maanden de volledige installatie operationeel zijn. De kostprijs van de camera's bedraagt zo'n 350.000 euro, maar daarnaast komt nog een jaarlijkse onderhoudskost van 25.000 euro.





Trajectcontrole

"Het gaat om een grote investering, maar wel een die heel wat perspectieven biedt", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Dankzij de camera's krijgen we een zicht op wie onze gemeente verlaat en wie toekomt en kunnen we dus geseinde en niet-verzekerde wagens detecteren. Bovendien kunnen we een trajectcontrole gaan uitvoeren langs de Steenwinkelstraat en Fabiolalaan om van iedere dagen de snelheid te registreren. Wie harder rijdt dan de maximaal toegelaten snelheid, krijgt dus een boete."





Elders in Schelle zijn er intussen nog andere camera's opgedoken. "We hebben voor zo'n 50.000 euro veiligheidscamera's geplaatst in de omgeving van de Kattenberg, het park, de sporthal en de toegang naar de gemeentelijke basisschool", aldus Rob Mennes. (BCOR)