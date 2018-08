Schelle lanceert vernieuwde website 11 augustus 2018

02u24 0

De gemeentelijke website www.schelle.be ondergaat dit weekend een grondige metamorfose. De gemeente kiest voortaan voor een website die inspeelt op vragen van bezoekers en die geschikt is voor pc, tablet of smartphone.





"De website is erop gericht om het de bezoeker zo makkelijk mogelijk te maken", zegt schepen van Website Geert Rottiers (CD&V). "De startpagina geeft overzichtelijk de onderwerpen weer die het meest gezocht worden, zoals waar je een melding kan maken, waar je voor activiteiten kan inschrijven en waar je documenten kan aanvragen. Onderaan de pagina staan de actuele nieuwsberichten."





"We volgen het principe 'digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet'", zegt schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V). "Nadat je eerder al online kon inschrijven voor kinderopvang en de activiteiten van de dienst Vrije Tijd en online al zalen en materiaal kon reserveren, is deze website een nieuwe belangrijke stap. We werken nog verder aan een app waarmee je makkelijk een melding kan doorgeven."





Met vragen en opmerkingen rond de nieuwe website kan je terecht bij de info- en communicatiedienst of het meldingsformulier op de website.





(BCOR)