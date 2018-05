Schelle kleurt weer wat groener: 2.781 nieuwe struiken 05 mei 2018

Het voorbije plantseizoen hebben de gemeentelijke diensten 2.781 planten en struiken en 37 bomen aangeplant. Alleen al in de Steenwinkelstraat, Tuinlei en de Albrecht Rodenbachplaats zijn er 201 bomen, 1.986 haagplanten en 6.740 heesters bijgekomen. "Ons bestuur zet reeds vele jaren in op het vergroenen van de open ruimte", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Onze gemeente bouwde in totaal liefst veertig hectare openbaar groen uit, verspreid over het hele dorp. Dat is goed voor de verwerking van 40 ton CO2 per jaar." (BCOR)