Schelle kleurt groener: 3.850 nieuwe bomen en planten Ben Conaerts

03 januari 2019

Schelle kleurt dit plantseizoen opnieuw wat groener. De groenwerkers van de gemeente brengen verspreid over Schelle ongeveer 3.850 bomen en planten aan. Onder meer in de Steenwinkelstraat, Suyslaan, Nelson Mandelastraat, Jacques Gansackerstraat en Ertbornstraat komen er nog bomen, heesters of hagen bij.