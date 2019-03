Schelle haalt zonnepanelen boven spoorwegen van onder het stof: “Misschien is tijd hier nu wél rijp voor?” Ben Conaerts

18 maart 2019

14u58 0 Schelle Het Schelse gemeentebestuur gaat bij de hogere overheden pleiten voor een overkapping van het spoorwegennet met zonnepanelen. Het idee is niet nieuw, maar wordt nu – als reactie op de klimaatacties – opnieuw van onder het stof gehaald. “Iedereen roept om initiatieven in het kader van de klimaatstrijd. Dit is er éé n”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

De spoorwegen in heel België laten overkappen met zonnepanelen: met dat project wil het gemeentebestuur van Schelle ons land verder verduurzamen. Het bestuur roept de federale en Vlaamse overheid op om de financiële en technische facetten van het voorstel te onderzoeken. “De spoorweginfrastructuur neemt een immense oppervlakte in waarbij de ruimte daarboven onbenut blijft”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

De energiefactuur voor de NMBS bedraagt zo’n 100 miljoen per jaar. Op een termijn van 20 jaar betaalt de investering zich terug Burgemeester Rob Mennes

Energiesporen door hele land

“Zeker in een verdicht landschap zoals Vlaanderen is dit een gemiste kans. De dragende constructies voor de elektriciteitsleidingen zijn nochtans geschikt als basisstructuur voor zonnepanelen. Zo krijgen deze constructies een toegevoegde waarde: voorzien van zonnepanelen trekken zij energiesporen door heel het land. Ook de daken van de vele stationsgebouwen en de vaak omvangrijke infrastructuur rond en bij die gebouwen kunnen uitgerust worden met zonnepanelen.”

Het idee voor de overkapping werd door de plaatselijke CD&V twee jaar geleden al eens gelanceerd, maar kende toen geen gevolg. “Het politieke klimaat was er toen misschien nog niet helemaal rijp voor”, denkt Mennes. “Maar als je kijkt naar de vele klimaatmarsen in ons land, is er wel wat verschoven. Telkens opnieuw worden beleidsverantwoordelijken op alle niveaus opgeroepen om klimaatmaatregelen te nemen om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Ons voorstel moet natuurlijk nog technisch bekeken worden, maar het is wel een opportuniteit om iets te doen. Met een zonnedak over het spoorwegnet kan men groene energie produceren die nodig is om de treinen te laten rijden. De energiefactuur voor de NMBS bedraagt zo’n 100 miljoen per jaar. Op een termijn van 20 jaar betaalt de investering zich terug. Het biedt ook de mogelijkheid om hier een systeem van zonnedelen aan te koppelen. Hierdoor kan een brede groep van burgers participeren in de productie van groene energie.”

Proefproject langs lijn 52

Het gemeentebestuur gaat haar voorstel nu verder uitdragen naar de Vlaamse gemeenten en de hogere overheden. De gemeenteraad verklaarde zich alvast bereid om het concept als een proefproject langs spoorlijn 52 in Schelle mee te ondersteunen. “Als er mogelijkheden zijn om het spoorwegnet te overkappen met zonnepanelen, zijn we daar zeker voorstander van”, reageert oppositieraadslid Koen Vaerten (N-VA). “Maar het moet wel betaalbaar zijn én elke burger moet in het project kunnen participeren. We willen zeker niet terechtkomen in een situatie waarbij slechts enkele aandeelhouders een grote hoeveelheid certificaten kunnen binnenhalen.”