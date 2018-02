San Marco Village houdt hele jaar door 'Tournée Minérale' 06 februari 2018

Een maand zonder alcohol? Bij evenementencomplex San Marco Village houdt men het hele jáár een 'Tournée Minérale'. "Het is niet omdat je geen alcohol drinkt, dat het niet feestelijk kan worden", luidt het.

Bij een goed feestje hoort een glaasje alcohol, luidt het cliché. Maar bij San Marco Village in Schelle bewijzen ze dat het ook anders kan. Uitgerekend op dé feestlocatie bij uitstek hebben ze al een aantal jaar een alternatieve kaart ter beschikking voor de niet-alcoholdrinkers. "Er is altijd wel iemand die Bob moet zijn en die dus geen alcohol kan drinken", zegt evenementencoördinator Nordine Fawzi. "Maar het is niet omdat je de alcohol moet laten dat het niet feestelijk kan worden. We zorgen er steeds voor dat er interessante alternatieven zijn voor niet-alcoholdrinkers. Op onze alcoholvrije kaart vind je evengoed onder meer witte en rode wijn. Zonder alcohol natuurlijk, maar wel met de eigenheid van wijn. Een andere aanrader is onze Laurent Truffer, een alcoholvrije schuimwijn op basis van Muscatdruiven."





Klanten kunnen in San Marco Village zelfs gebruikmaken van een alcoholtester om hun eigen alcoholgehalte te meten. "Die hebben we hier vorig jaar gehangen en is gratis te gebruiken", zegt Nordine. "We vinden het belangrijk dat al onze klanten veilig thuiskomen." (BCOR)