Ronny Moortgat en Roger Pintens Jr. stellen voor het eerst samen tentoon 16 maart 2018

02u52 0 Schelle Dit weekend organiseert Curieus Schelle een bijzondere dubbeltentoonstelling in het gemeentehuis. De twee belangrijkste hedendaagse Schelse kunstenaars worden daarvoor samengebracht: schilder Ronny Moortgat en beeldhouwer Roger Pintens Jr.

Ronny Moortgat (66) en Roger Pintens Jr. (63) kunnen elk een indrukwekkend CV voorleggen. Moortgat heeft met zijn schilderkunst al tentoongesteld in wereldsteden als Londen, Chicago en Parijs, terwijl Pintens met zijn beeldhouwwerken meermaals in de prijzen is gevallen. Alleen al in Schelle zijn er drie van zijn creaties te bezichtigen, onder meer aan de Laarkapel en voor het gemeentehuis. Hoewel ze generatiegenoten zijn, is het pas de eerste keer dat de twee samen tentoonstellen.





"Het is voor mij al meer dan twintig jaar geleden dat ik überhaupt nog in Schelle heb tentoongesteld", zegt Moortgat. "Mijn grootste passie en inspiratiebron is de zee. Ik kan enorm gefascineerd raken door zowel imposante schepen als door de wereld die zich onder water afspeelt."





Pintens pakt in het gemeentehuis dan weer uit met enkele opvallende kleinsculpturen en grafiekwerken. "Mijn werk is in de eerste plaats een manier om mezelf uit te drukken", vertelt hij. "Ik heb de kunstenaarsmicrobe overgekregen van mijn vader, die kunstsmid was."





De tentoonstelling opent vanavond om 20 uur in het gemeentehuis en is zaterdag en zondag te bezichtigen telkens van 10 tot 18 uur. (BCOR)