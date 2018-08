Rode Kruis start met nieuwe EHBO-cursus 21 augustus 2018

02u49 0

Het Rode Kruis Niel-Schelle start in september met een nieuwe wekelijkse cursus EHBO. De eerste les vindt plaats op woensdag 5 september om 19 uur in het Rode Kruislokaal. De cursus is volledig gratis en toegankelijk vanaf 16 jaar. Wie zich wil inschrijven, kan dat doen via vorming@niel-schelle.rodekruis.be. (BCOR)