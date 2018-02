Rob Mennes trekt CD&V-lijst 19 februari 2018

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) wordt de kopman voor CD&V met de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Mennes, 70 intussen en al burgemeester sinds 1998, werd door het partijbestuur unaniem aangeduid als lijsttrekker. Huidig eerste schepen Geert Rottiers (CD&V) zal de lijst duwen. De overige plaatsen zijn nog onbeslist. "Vast staat dat jonge en nieuwe kandidaten helemaal vooraan zullen staan vanaf de tweede plaats", zegt Rob Mennes. "Op die manier bieden we hen een springplank en krijgen ze maximale kansen om verkozen te worden." CD&V heeft in Schelle al jarenlang de absolute meerderheid in de gemeenteraad en beschikt vandaag over tien van de negentien zetels. "Onze bedoeling is om die meerderheid nog verder te versterken", zegt de burgemeester. "We hebben zes jaar keihard gewerkt en kunnen een mooi palmares voorleggen. Bovendien hebben we nog heel wat plannen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden en van een bos van zeventig hectare groot." (BCOR)