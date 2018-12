Rob Mennes (CD&V) legt eed af als burgemeester: “Wil de hele rit uitdoen” Ben Conaerts

17u50 1 Schelle Burgemeester Rob Mennes heeft deze voormiddag zijn eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx. Mennes, 71 intussen, mag zich opmaken voor nog eens zes jaar burgemeesterschap. “Het is mijn intentie om de hele rit uit te doen”, zegt hij.

Alle burgemeesters in de provincie Antwerpen moeten bij de gouverneur de eed afleggen, maar weinigen hebben zoveel jaren politieke ervaring op de teller als Rob Mennes. In totaal kan hij zich bogen op 42 jaar lokale politiek, waarvan zes jaar in de OCMW-raad, zes jaar in de oppositie en dertig jaar in een uitvoerend mandaat, waarvan 20 jaar en zeven maand als burgemeester. Op 14 oktober loodste Mennes CD&V naar een nieuwe absolute meerderheid en werd hij zelf met 1.145 voorkeurstemmen nog maar eens de populairste politicus in Schelle.

Daardoor mag de 71-jarige Mennes zich opmaken voor nog eens zes jaar burgemeesterschap en mocht Mennes deze voormiddag al voor de vijfde keer in zijn loopbaan de eed gaan afleggen bij de provinciegouverneur. “Maar wennen doet het niet”, glimlacht de burgemeester. “Het is toch altijd opnieuw een speciaal moment. Het is een belangrijke bezegeling van het vertrouwen dat de Schellenaren me geven, al zoveel jaren lang.”

De ploeg waarmee Mennes aan het roer zal staan volgende legislatuur, ligt op dit moment nog niet honderd procent vast. “Er moeten nog enkele handtekeningen worden gezet”, aldus Mennes, die wel de intentie heeft om er nog eens de volle zes jaar bij te nemen. “Op zes jaar kan natuurlijk veel gebeuren”, nuanceert hij. “Je mag nooit nooit zeggen. Maar op dit moment zijn er geen eindtermen bepaald. Het parcours ligt open tot aan het eind van deze legislatuur.”

