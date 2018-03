Rioleringswerken Bist van start 28 maart 2018

De vernieuwing van de as Steenwinkelstraat-Bist, op het grondgebied van Schelle en Aartselaar, zit in de laatste fase. De aannemer is deze week gestart met de aangekondigde werken aan de Bist. Zowel de riolering als de weg zelf worden volledig vernieuwd. In een eerste fase worden er werken uitgevoerd aan de riolering van de Bist. Het kruispunt Zinkvalstraat/Molenberglei blijft daarbij bereikbaar via de N177 en de Halfstraat. Van maandag 9 april tot en met dinsdag 1 mei zal het eerste deel van de Bist, tussen de A12 en de Zinkvalstraat, worden afgesloten. Daardoor is er geen verkeer mogelijk tijdens de werkuren van en naar de A12. Het oversteken van de Bist op het kruispunt Molenberglei/Zinkvalstraat blijft wel mogelijk voor plaatselijk verkeer.





Als de weeromstandigheden mee willen, zal de Bist op woensdag 16 mei opnieuw open worden gesteld. Eens de heraanleg is voltooid, betekent dit ook het einde van de vernieuwing van de as Steenwinkelstraat - Bist, die in januari vorig jaar van start is gegaan. (BCOR)