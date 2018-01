Repair Café zoekt reparateurs 02u25 0

Schelle krijgt op initiatief van de milieuraad een eigen Repair Café, een initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers willen voor het eerst een Repair Café organiseren in het gemeentehuis van Schelle. Inwoners van de Rupelstreek kunnen daar naartoe komen met hun kapotte spullen om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. Alleen is er op dit moment nog een nood aan zulke vrijwillige reparatiedeskundigen. Dus buurtbewoners die handig zijn met kleding en textiel, fietsen, elektrische apparaten, meubels en houten voorwerpen of andere ambachten en die het leuk vinden om hun kennis te delen, kunnen zich opgeven als kandidaat. Dat kan via francismertens@hotmail.com of wim.verlinden@schelle.be. (BCOR)