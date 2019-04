Reebok zit klem tussen stijlen van poort. Gelukkig schieten vrijwilligers van Natuurpunt snel te hulp Ben Conaerts

09 april 2019

17u43 0 Schelle De vrijwilligers van Natuurpunt werden vandaag geconfronteerd met een ongewone situatie in het natuurgebied Maaienhoek in Schelle. Een reebok zat klem tussen de verticale stijlen van één van de poorten van het natuurgebied.

“Om te vermijden dat de reebok nog meer gestresseerd werd, hebben we een deken over zijn kop gelegd”, vertellen Jos Laevaert, Yente De Maesschalck en Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Vervolgens hebben we het dier voor en achter de poort opgetild en met een metalen stang de opening tussen de stijlen vergroot. Op die manier konden we de reebok uit zijn benarde situatie bevrijden. Meteen nadat we het dier op de grond zetten, verdween het met enkele sprongen tussen het struikgewas. Dus de vrees dat hij zware kwetsuren had opgelopen, bleek gelukkig ongegrond.”

Niet toegankelijk voor publiek

Het natuurgebied Maaienhoek situeert zich naast de terreinen van de oude Electrabelcentrale en wordt sinds 1994 beheerd door Natuurpunt. De beheersovereenkomst die toen werd opgemaakt met Electrabel hield wel in dat het gebied niet vrij toegankelijk is voor het publiek. Natuurpunt organiseert jaarlijks wel enkele activiteiten in het gebied, waarbij natuurliefhebbers het gebied kunnen bezoeken.