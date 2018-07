Real Madrid traint Vlaamse jeugd VOETBALSCHOOL VAN DE KONINKLIJKE LEERT 43 JONGEREN KNEEPJES VAN HET VAK BEN CONAERTS

25 juli 2018

02u38 0 Schelle De voetbalschool van de Real Madrid Foundation is deze week weer neergestreken op de terreinen van Schelle Sport. Meer dan veertig kinderen tussen 7 en 15 jaar trainen er met drie trainers die hun opleiding hebben genoten volgens de filosofie van de Spaanse topclub. Allemaal hebben ze één droom: proefvoetballer worden, het liefst bij Real Madrid.

Trainen bij Real Madrid: het is de ultieme droom van iedere jonge voetballer. Dankzij de voetbalschool van de Real Madrid Foundation, die deze week is neergestreken op de terreinen van Schelle Sport, wordt die droom voor 43 voetbaltalenten een beetje werkelijkheid. Vijf dagen lang worden ze klaargestoomd om de nieuwe Gareth Bale, Toni Kroos of Karim Benzema te worden. Onder het toeziend oog van drie gediplomeerde trainers leren ze dribbelen, jongleren, passen, op doel trappen, en veel meer.





"We doen technische oefeningen, spelen wedstrijdjes en trainen op afwerking en positiespel", somt coördinator Robert Johannis op. "Intussen gaan we op zoek naar de meest talentvolle speler van het kamp. Die wordt vrijdagnamiddag, als het voetbalkamp ten einde is, bekendgemaakt en mag zich opmaken voor een BeNeLux-finale, samen met de beste spelers van de andere kampen in België, Nederland en Luxemburg. Daaruit worden vervolgens nog eens enkele kinderen geselecteerd die de hoofdprijs in de wacht slepen: een bezoekje aan Real Madrid, op kosten van de voetbalschool."





Johannis coördineert zelf jaarlijks meer dan tien voetbalkampen en heeft dus wel oog voor talent. Toch gaat het volgens hem om meer dan voetbaltechniek alleen. "We kijken niet alleen naar hoe iemand zich gedraagt op, maar ook naast het veld. Het gedrag van een speler moet passen bij wat we zoeken. Er zijn me hier al enkele spelers opgevallen die zeker kunnen voetballen. Maar met deze temperaturen is het voor veel spelers moeilijk om zich te tonen. Sommigen zijn bij 31 graden net iets minder actief en gemotiveerd dan anders."





Romelu Lukaku

Van een gebrek aan energie is bij de 8-jarige Berka Asanga uit Turnhout alleszins weinig te merken. "Ik ben Romelu Lukaku", lacht de jongen, terwijl hij met de bal aan de haal gaat. "Het is de eerste keer dat ik aan een voetbalkamp deelneem, maar ik vind het superleuk. Ik speel ontzettend graag voetbal en ik hoop dat ik ooit prof kan worden. Het liefst bij Real Madrid. Mijn favoriete speler? Gareth Bale natuurlijk, ik hoop ooit in zijn voetsporen te kunnen treden."





Ook Daan Goukens (8) uit Schelle is aan zijn eerste Real Madrid-voetbalkamp toe. "Ik heb al wat nieuwe vrienden gemaakt en al heel wat bijgeleerd", zegt hij. "Ik speel zelf voetbal bij Schelle Sport, maar het trainingsniveau hier ligt wel wat hoger. Ik droom ervan om profvoetballer te worden. Mijn favoriete ploeg is Antwerp, maar tegen Real Madrid zou ik ook geen nee zeggen." (lacht)