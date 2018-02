Real Madrid komt weer toptalenten zoeken 09 februari 2018

02u47 3 Schelle De voetbalschool van Real Madrid keert de komende zomer opnieuw terug naar de terreinen van Schelle Sport. Het zal de derde keer zijn dat het voetbalkamp er te gast is.

De voorbije twee zomers streek het voetbalkamp van de Real Madrid Foundation al neer in Schelle. Een honderdtal jongens en meisjes tussen zeven en veertien jaar kropen toen telkens vijf dagen lang in de huid van Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en co. Ze trainden er volgens een programma dat is samengesteld volgens de strenge eisen die ook gelden bij de fameuze jeugdopleiding van Real Madrid en waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve methodes.





Na het succes van de voorbije twee edities komt de voetbalschool van maandag 23 tot en met vrijdag 27 juli opnieuw naar Schelle Sport. Schelle is samen met Schoten de enige gemeente in de provincie Antwerpen waar het voetbalkamp zal plaatsvinden. Het kampt duurt vijf dagen en kost 229 euro, inclusief een trainingstenue, een voetbal, een bidon en een dagelijkse sportmaaltijd. De trainingen starten om 9 uur en zijn afgelopen omstreeks 15 uur. Op de slotdag mogen alle spelers een evaluatie en een diploma verwachten. De beste spelers worden later uitgenodigd voor een landelijke finale en wie daar nog eens indruk weet te maken, krijgt een uitnodiging voor een training op de Real Madrid Academy. De kosten voor de reis, inclusief een begeleider, zijn voor de Real Madrid Foundation. Inschrijven voor het voetbalkamp kan via de website www.frmclinics.be. (BCOR)