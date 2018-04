Rattenplaag in Frans Cretenlaan 12 april 2018

De omgeving van de Frans Cretenlaan wordt geteisterd door ratten. De gemeente kreeg hiervan verschillende meldingen binnen en raadt buurtbewoners aan hun voorzorgen te nemen. "Het houden van composthopen en het geven van eten aan kippen en vogels creëren vaak broedplaatsen voor ratten", luidt het. "Daarom is het belangrijk om mogelijke voedselvoorraden afgesloten te houden. Zorg voor goed afsluitbare vuilcontainers en een frequente afvoer van vuilnis. Zorg ook dat ratten je huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen en hou deuren en poorten goed gesloten."





De gemeente wil de omvang van de plaag in kaart brengen en indien nodig verdere maatregelen nemen. Meldingen van ratten mogen dan ook steeds doorgegeven worden aan de milieudienst via milieu@schelle.be. (BCOR)





