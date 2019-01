Rani De Mondt (19) pakt uit met nieuwe fantasyroman Ben Conaerts

03 januari 2019

14u41 0 Schelle De 19-jarige Rani De Mondt kan uitpakken met een nieuwe roman. ‘Verbroken verbond’ is intussen al haar derde werk en vormt het eerste deel van een reeks van zeven.

Na de thriller ‘Your One and Only’ en de kortverhalenbundel ‘Zie Mij Graag’ heeft Rani De Mondt een nieuwe roman klaar. “‘Verbroken Verbond’ is een boek waarin geschiedenis-, fantasy- en thrillerelementen samenkomen”, legt de schrijfster uit. “Het hoofdpersonage heet Emilie Acronius en heeft een huurmoordenaar als broer en een spionne als zus. Nadat haar zus spoorloos verdwijnt, wil Emilie al het mogelijke doen om haar terug te vinden. Dat alles speelt zich af in een fantasywereld met verschillende koninkrijken.”

Opvallend: het boek is op amper een maand tijd geschreven. “Ik laat me tijdens het schrijven inspireren door mijn eigen ervaringen en ik had zodanig veel meegemaakt dat ik niet kon stoppen”, glimlacht Rani. “Uiteindelijk vond ik het zo’n leuk verhaal dat ik er een zevendelige reeks van wilde maken. Ik heb een paar serieuze cliffhangers bedacht waardoor er nog meer dan voldoende stof is voor de volgende delen. Het tweede deel zit ook al in de pijplijn en kan mogelijk nog dit jaar verschijnen.”

‘Verbroken Verbond’ kost 19,95 euro en is te koop bij uitgeverij Ambilicious.