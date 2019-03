Provincie organiseert infomarkt rond toekomst Elektrabelsite Ben Conaerts

14 maart 2019

16u53 0 Schelle Na het stopzetten van de activiteiten op de Electrabelsite in Schelle zoekt de provincie Antwerpen een nieuwe invulling of herbestemming voor dit gebied. Op maandag 18 maart stelt de provincie tijdens een infomarkt de pistes voor die momenteel op tafel liggen.

Veel mensen dachten al na over de toekomst van het gebied rond de voormalige elektriciteitscentrale in Schelle. Tot nu leverde dit drie suggesties op: er moet ruimte zijn voor groen en recreatie, om te wonen en om energie op te wekken. De provincie Antwerpen wil nu alle mogelijkheden samen met de inwoners en lokale partners verder uitwerken in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Daarmee wordt de toekomst van de site juridisch en ruimtelijk vastgelegd.

“De provincie Antwerpen verwerkte de inzichten van inwoners en lokale partners reeds in een startnota voor het PRUP Electrabelsite”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA) “Ook in deze fase blijven we iedereen betrekken bij de opmaak van een gedragen toekomstplan. Op maandag 18 maart kan iedereen zich informeren over de huidige voorstellen voor een energie-, woon- en recreatielandschap. Wie nog suggesties of opmerkingen heeft, kan ze gerust meebrengen of ze overmaken tijdens de periode van de publieke raadpleging. Die start op 18 maart en loopt tot en met 16 mei 2019.”

De infomarkt vindt plaats vanaf 19 tot 21.30 uur in het hoofdgebouw van de Electrabelsite in de Alexander Wuststraat. Je kan doorlopend langskomen, jezelf inschrijven is niet nodig.