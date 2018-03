Protest tegen ISVAG-oven 08 maart 2018

Ook in Schelle wordt er stevig van leer getrokken tegen de plannen van ISVAG om een nieuwe verbrandingsoven te bouwen in Wilrijk. Oppositiepartij Groen roept iedereen alvast op om bezwaar in te dienen tegen de uitbreidingsplannen van ISVAG. "Belangrijk om weten is dat indien ISVAG zijn vergunning krijgt, dit voor onbepaalde termijn is", zegt gemeenteraadslid Stan Scholiers (Groen). "Met andere woorden: met een nieuwe vergunning kan er voor eeuwig afval worden verbrand op de huidige locatie." Bezwaar indienen kan nog tot 11 maart 2018.





Meer informatie is te vinden





op de website www.mina- aartselaar.info/isvag. (BCOR)