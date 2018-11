Politie-inspecteur geschorst voor zwendel met gestolen parfums Agent wou samen met vriendin die werkt in parfumerie ook overval in scène zetten Sander Bral

28 november 2018

17u04 0 Schelle Een inspecteur van de lokale politiezone Rupel is geschorst omdat hij betrokken zou zijn in een zwendeltje van gestolen parfums. Zijn vriendin zou de producten stelen uit de parfumerie waar ze werkte en de inspecteur verkocht ze door aan vrienden, familie en zelfs collega’s.

Begin deze maand viel de federale gerechtelijke politie binnen bij de lokale politiezone Rupel (Boom, Rumst, Niel, Schelle, Hemiksem) met een huiszoekingsbevel voor het kastje van inspecteur G.V. (32). De verdachte inspecteur werd diezelfde dag ook al verhoord. De speurders kwamen op het spoor dat de vriendin van G.V. mogelijk producten stal uit een parfumerie in Schelle waar ze te werk gesteld was. G.V. zou de gestolen parfums dan hebben doorverkocht aan collega’s, vrienden en familie. De kopers zouden ervan uit gegaan zijn dat G.V. de producten zo goedkoop kon aanbieden door de personeelskorting van zijn vriendin.

Overval in scène zetten

Om zijn vriendin niet verdacht te maken, zou de inspecteur valse pv’s hebben opgesteld voor winkeldiefstallen uit de zaak tegen onbekenden. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat het koppel nog verder wilde gaan en zelfs een overval in de zaak in scène wilden zetten.

Na arrestatie en verhoor mocht het koppel terug beschikken. Ze worden voorlopig niet in verdenking gesteld. Dat laatste kan ook een strategie zijn van het gerecht zodat de verdachte geen inzage kan krijgen in het dossier. Om het belang van het onderzoek niet te schaden, wil het parket van Antwerpen voorlopig niet reageren. De verdachten ontkennen de feiten maar in afwachting van meer duidelijkheid is G.V. wel geschorst bij de politie.

Volgens politievakbond NSPV hopen de collega’s van de inspecteur dat de zaak niet in de doofpot zal verdwijnen.