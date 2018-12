Personeel Decathlon loopt en fietst voor Kom Op Tegen Kanker Ben Conaerts

Het personeel van Decathlon in Schelle steekt dezer dagen een tandje bij om geld in te zamelen voor De Warmste Week. In de winkel aan A12 Shopping staat nog tot en met maandag 24 december een loopband en een fiets waarop alle personeelsleden zich in het zweet moeten sporten. “De toestellen worden tijdens onze openingsuren voortdurend bemand”, zegt medeorganisator Lore Kurrels. “We werken hier met meer dan zeventig mensen die allemaal sportief zijn, dus het was niet moeilijk om voldoende kandidaten te vinden. Al zijn onze klanten natuurlijk ook meer dan welkom om mee te sporten.”

Met de actie hopen de personeelsleden zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen voor Kom Op Tegen Kanker. Wie hen een duwtje in de rug wil geven, kan een vrije bijdrage komen doen. “Een van onze medewerkers heeft recent haar man verloren aan kanker”, vertelt Lore. “Dus waren we allemaal meteen bereid om Kom Op Tegen Kanker te steunen. Vorig jaar hebben we met onze Music for Life-actie 1.500 euro ingezameld. We hopen deze keer minstens even goed te doen.”