Paul Michiels op 'Dag van de Schellenaar' 24 mei 2018

Het gemeentebestuur pakt op zaterdag 26 mei uit met 'De dag van de Schellenaar'. Dat is een feestelijke gezinsdag om het einde van de grote werken in de omgeving van de Steenwinkelstraat te vieren. Van 14 tot 22 uur vormen het park en de sporthal van Schelle het decor voor heel wat animo. Klein en groot kan zich komen uitleven in een speeldorp met allerlei attracties, terwijl de lokale verenigingen doorlopend drank- en eetstands uitbaten. In het park kan je intussen genieten van optredens van achtereenvolgens Dynamo Zjosss, De Bende met Pieter Piraat, Paul Michiels en de Vlaanderen Boven Band met Gene Thomas, Raf Van Brussel en Tinne Oltmans. De inkom bedraagt 2 euro voor het park en 4 euro voor het park en de attracties van het speeldorp. Kinderen onder de drie jaar mogen gratis binnen. (BCOR)