Park uitgerust met vijf nieuwe fitnesstoestellen 18 augustus 2018

Het park van Schelle is sinds kort uitgerust met vijf gloednieuwe fitnesstoestellen. Iedereen kan er gratis gebruik van komen maken. "Dit is een buitengewone kans voor wie in de open lucht wil sporten", zegt schepen van Sport Geert Rottiers. "De toestellen staan in een mooi, groen kader, in de onmiddellijke nabijheid van de sporthal." Wie het liefst in groep sport, kan vanaf zondag 26 augustus deelnemen aan een bootcamp waarbij de nieuwe fitnesstoestellen worden gebruikt. Het bootcamp duurt tien weken en vindt telkens plaats op zondag tussen 11 en 12 uur. De eerste les is gratis, maar de overige lessen kosten 2 euro per les. Iedereen vanaf 12 jaar kan zich voor de lessen inschrijven bij de dienst Vrije Tijd of via de website www.schelle.be.





