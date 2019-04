Paaseieren rapen aan sporthal Ben Conaerts

18 april 2019



CD&V Schelle organiseert op zaterdag 20 april zijn jaarlijkse paasactie. Het evenement is intussen al aan zijn 32ste editie toe. Kinderen kunnen zich samen met hun ouders vanaf 14 uur aanmelden aan de gemeentelijke sporthal, en vanaf 15 uur kunnen ze dan in het park paaseitjes gaan zoeken. Doorlopend kunnen ze zich uitleven op een springkasteel, zich laten grimeren aan de kindergrime of deelnemen aan een wedstrijd ‘Raad mijn gewicht’.

Wie aan de paasactie wil deelnemen, kan zich inschrijven via danny.van.linden@telenet.be. Vermeld daarbij zeker de familienaam, voornaam en geboortejaar van je kinderen, evenals je adres en telefoonnummer.