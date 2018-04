Opnieuw tennis op Schelle Sport CLUB KIJKT WEER VOORUIT NU LEDENAANTAL STIJGT BEN CONAERTS

16 april 2018

02u40 0 Schelle Het tennis op Schelle Sport komt weer volop in beweging, nadat het vijf jaar stilgelegen heeft. De lessen worden binnenkort weer opgestart, het ledenaantal zit in stijgende lijn en er wordt zelfs gedacht aan mogelijke uitbreidingen. "We willen het tennis opnieuw laten boomen", klinkt het.

De tennisclub van Schelle Sport heeft een aantal bewogen jaren achter de rug. Acht jaar geleden telde de club liefst 300 tennissers en werd er zelfs een tennisballon gekocht om wintertennis te kunnen aanbieden. Maar na de groei volgde een terugval en stond het tennis in Schelle een hele tijd lang op een laag pitje. "Omwille van contractuele verbintenissen is er hier vijf jaar lang geen tennisles meer gegeven. Ons ledenaantal is op een bepaald moment teruggevallen naar vijftig", zegt Koen Janssens, voorzitter van de tenniscel.





Janssens maakt er nu samen met de rest van het bestuur volop werk van om de tennisclub weer te laten floreren. Vorig jaar werden de handen in elkaar geslagen met de tennisschool van Sonny Van der Velden en konden er voor het eerst in vijf jaar opnieuw tennislessen worden gegeven.





"Via de lessen bereiken we in eerste instantie de jongeren. Maar we zien dat we via die jongeren ook de volwassenen meer naar de club trekken. Momenteel zitten we opnieuw aan een tachtig- à negentigtal leden en we hopen binnenkort opnieuw de kaap van de honderd te ronden", aldus Janssens.





Afgelopen zaterdag werd het nieuwe tennisseizoen alvast op gang getrapt met een initiatiedag. Onder een zacht lentezonnetje kwamen tientallen sportievelingen een balletje slaan. "Op 21 april starten we met de interclubwedstrijden en op 23 april gaan de tennislessen van start. Acht weken lang, tot 30 juni, zullen zowel jeugd als volwassenen, hier leren tennissen. We beschikken hier over een prachtige accommodatie met vier tennisterreinen. Het is goed om te weten dat die nu weer meer gebruikt zullen worden."





Uitbreiding

Intussen wordt er al nagedacht over mogelijke uitbreidingen. Er is nog ruimte voor twee nieuwe tennisterreinen, maar ook de introductie van nieuwe sporten is een mogelijkheid. "We denken erover na om hier, mits de nodige steun van de gemeente, twee padelterreinen te realiseren. Padel is een mix van tennis en squash die heel populair is in Spanje en nu ook onze streken aan het veroveren is. We zien nu al veel tennissers die de wintermaanden overbruggen door padel te spelen. Alleen kan je de sport nergens in de Rupelstreek beoefenen. Daar zouden we in de toekomst graag verandering in brengen."





Alle informatie over het nieuwe tennisseizoen is te vinden op de website www.schellesport.be/tennis.