Ook kappersjas van Albertóóó is erfgoed HEEMMUSEUM PAKT OP OPEN MONUMENTENDAG UIT MET KOSTUUM UIT 'SAMSON' BEN CONAERTS

06 september 2018

02u44 0 Schelle Het heemmuseum van Schelle kan zondag op Open Monumentendag uitpakken met een opvallend stuk erfgoed. Studio 100 heeft voor de gelegenheid de originele kappersjas van Alberto Vermicelli uit 'Samson' ter beschikking gesteld. Het is hét topstuk in een tentoonstelling rond het thema 'Erfgoed, een persoonlijk verhaal'.

Wie aan erfgoed denkt, denkt misschien snel aan schilderijen, archieven of monumenten. Maar de cultuurdienst van IVEBICA wil met de tentoonstelling 'Erfgoed, een persoonlijk verhaal' aantonen dat het begrip 'erfgoed' ook veel ruimer kan worden gezien. Op die expo worden verschillende persoonlijke erfstukken van bekende Schellenaren samengebracht in het heemmuseum Bystervelt. Het opvallendste stuk erfgoed dat er te kijk ligt, is de kappersjas van Alberto Vermicelli, alias Meneer Spaghetti, uit 'Samson'.





In bruikleen

"In overleg met de kinderen van het vijfde leerjaar van De Klim hebben we beslist wie er voor de tentoonstelling zou worden aangesproken", vertelt Eva Engelbeen van de cultuurdienst van IVEBICA. "De kinderen suggereerden niet alleen Schelse inwoners, maar ook niet-inwoners die beroepsmatig of als vrijwilliger actief zijn in de gemeente. Dé bekendste Schellenaren waren voor hen Samson en Gert, omdat Studio 100 al jaren in Schelle is gevestigd. Dus hebben we aan de mensen van Studio 100 gevraagd of ze een origineel stuk van 'Samson en Gert' tijdelijk in bruikleen wilden geven. Gelukkig waren ze graag bereid mee te werken en kregen we de kappersjas van Alberto Vermicelli, door Samson Meneer Spaghetti genoemd, in bruikleen. De jas zal in het heemmuseum van achter een glazen wand te bezichtigen zijn."





Pillendoosje van 150 jaar

Naast de jas van Meneer Spaghetti zijn er zondag nog een heleboel andere opzienbarende erfstukken te bewonderen. Atlete Gerda Andries heeft de loopschoenen waarmee ze wereldkampioene horden is geworden ter beschikking gesteld, schepen van Cultuur Vera Goris (CD&V) stelt het huwelijksboekje van haar overgrootouders tentoon en van Chiro Schelle kan je een inschrijvingsformulier van vlak na de Tweede Wereldoorlog gaan bekijken. Karen Moeskops, directrice van het Red Star Line Museum in Antwerpen en in Schelle woonachtig, gaf met plezier een 150 jaar oud pillendoosje van haar overgrootmoeder in bruikleen.





De tentoonstelling is zondag open van 14 tot 17 uur en gratis toegankelijk. Wie er zondag niet bij kan zijn, kan de expo gaan bezoeken op afspraak met de cultuurdienst van IVEBICA op tel. 03 871 98 24 of via cultuur@ivebic.be. De tentoonstelling blijft nog tot midden oktober opgesteld staan.