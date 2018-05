Njam!-chefs doen het Lekker Klassiek STUDIO 100 STRIKT BEKENDE KOPPEN VOOR TWEEDE EDITIE CULINAIR MUZIEKFESTIVAL BEN CONAERTS

02u37 0 Schelle Studio 100 heeft gisteren de tweede editie van Lekker Klassiek voorgesteld. De ingrediënten van het festival zijn nog steeds dezelfde: culinaire verwennerij en klassieke muziek. Kobe Ilsen is presentator van dienst. "We gaan nóg beter doen dan vorig jaar", zegt CEO Anja Van Mensel.

De eerste editie van Lekker Klassiek was vorig jaar met 3.500 bezoekers meteen een schot in de roos. Dus beslisten Studio 100, De Schorre en de provincie Antwerpen dat een vervolg niet kon uitblijven. Op 25 augustus vormt het recreatiedomein opnieuw het decor voor een avond vol gastronomie en klassieke muziek. "Studio 100 wordt vaak geassocieerd met entertainment voor kinderen", zegt CEO Anja Van Mensel. "Maar we willen graag onze expertise aanwenden om ook naar een breder publiek toe te gaan werken. Lekker Klassiek past, net als de musical '40-45', volledig in die doelstelling."





Toegankelijk repertoire

Net als vorig jaar neemt pianist Jef Neve de artistieke leiding van het festival voor zijn rekening. "Ik heb er vele uren luisteren opzitten om een sprankelend én toegankelijk repertoire te kunnen samenstellen", zegt Neve.





"Op het hoofdpodium komen de grotere ensembles in actie, zoals een strijkersensemble en een kamerorkest. De apotheose wordt daar het slotconcert van het symfonisch orkest La Passione onder leiding van Dirk Brossé. Op het tweede, kleinere podium kan je het percussietrio Pulse, het koperensemble O'Brass en het rietenkwintet ontdekken. Dat laatste is een formatie van vijf rietblazers dat speciaal voor dit festival werd samengesteld, voor mij persoonlijk de 'must-see' van Lekker Klassiek."





Om de smaakpapillen te verwennen, wordt beroep gedaan op elf njam!-chefs, onder wie Dominique Persoone, Roger van Damme, Peppe Giacomazza en Johan Segers. Giacomazza zal uitpakken met een spaghetti carbonara rosso. "Met tomaten in plaats van room", legt hij uit. "Een gerechtje dat perfect past bij het zomerseizoen."





Van Damme gaat zich dan weer toeleggen op Brusselse wafels. "Ik ga een wafel maken die mooi krokant is vanbuiten en lekker sappig vanbinnen, afgewerkt met speculaascrumble."





De presentatie van Lekker Klassiek is voor het eerst in handen van Kobe Ilsen. "Ik was vorig jaar gaan kijken naar de eerste editie en was meteen fan. Toen ik achteraf de vraag kreeg of ik het wilde presenteren, heb ik dan ook geen moment getwijfeld om 'ja' te zeggen. Ik hoop alvast dat ik tijdens het festival de kans krijg om zelf eens langs de chefs te passeren. Ik zal in mijn rider laten opnemen dat ik van elke chef minstens één gerechtje geproefd wil hebben." (lacht). Lekker Klassiek vindt op zaterdag 25 augustus plaats in De Schorre.





Info en tickets op www.lekkerklassiek.be.