Nieuwjaarscadeau van 40.000 euro: bestuur zet meteen mes in belastingen Ben Conaerts

03 januari 2019

13u55 0 Schelle Het bestuur van Schelle zet de nieuwe legislatuur in met een belastingwijziging. De algemene personenbelasting daalt van 6,3 naar 6,1 procent, terwijl de onroerende voorheffing van 849 naar 875 stijgt. “De Schellenaren betalen daardoor zo’n 40.000 euro minder belasting”, rekent schepen van Financiën Vera Goris (CD&V).

“De voorbije jaren lieten we de personenbelasting al geleidelijk dalen van 6,8 naar 6,3 procent. Nu dalen we nog eens met 0,2 procent om te landen op 6,1 procent. Daarmee zit onze gemeente in de kopgroep van de Vlaamse gemeenten met de laagste personenbelasting. Omgerekend daalt de personenbelasting met 106.207 euro. Deze zachte verlaging komt bovenop de nationale belastingvermindering uit arbeid. De Schellenaar geniet dus van een dubbelslag. Dit is goed nieuws voor elke Schellenaar die inkomsten heeft uit arbeid of uitkeringen en moet zachtjes de koopkracht van gezinnen vergroten”, aldus schepen van Financiën Vera Goris (CD&V).

Ter compensatie stijgt de onroerende voorheffing van 849 naar 875. “Dit zorgt voor een meeropbrengst van 79.832 euro”, legt Goris uit. “Met deze aanslagvoet zit Schelle in de middenmoot van de Vlaamse gemeenten en de tweede laagste binnen de Rupelstreek. Deze lichte belastingstijging uit vermogen wordt mee betaald door elke eigenaar in Schelle, dus ook door de niet-Schellenaar. Globaal zal naar schatting voor de Schellenaar de belastingdruk verminderen met ongeveer 40.000 euro.”

“Een legislatuur starten met een belastingverlaging is eerder uitzonderlijk”, merkt burgemeester Rob Mennes (CD&V) op. “Hiermee willen we duidelijk maken dat we zuinig en voorzichtig blijven verder besturen. Maar het zal ons niet beletten om met volle vaart verder te gaan, zonder enig hiaat in het beleid.”