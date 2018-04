Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria Scherpenstein 04 april 2018

De gemeente Schelle is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria en het restaurant van sportcomplex Scherpenstein. De huidige uitbaters, Nicole Van Horenbeeck en Benny Bierque, die in 2015 de zaak onder hun hoede namen, houden ermee op. De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei en wordt verleend door het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle. In de concessie zit naast de cafetaria en het restaurant ook nog het appartement dat zich boven de cafetaria bevindt. De concessievoorwaarden kunnen worden opgevraagd via sport@schelle.be of tel. 03 870 35 21. Alle offertes moeten ten laatste op maandag 30 april 2018 om 10 uur ingediend worden. (BCOR)