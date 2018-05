Nieuwe kabel voor Provinciale Steenweg 05 mei 2018

De voorbije weken kreeg een aantal bewoners van de Provinciale Steenweg en omgeving te maken met enkele stroompannes. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente gaat Eandis zorgen voor een structurele oplossing. "De oorzaak voor de stroompanne was een defect op de middenspanningskabel in de Provinciale Steenweg", klinkt het bij Eandis. "We hebben ons geëngageerd om op korte termijn de middenspanningskabel over ongeveer 130 meter volledig te vernieuwen, ook al is de boekwaarde van deze kabel nog niet afgeschreven." Eventuele schade tijdens de voorbije stroompannes kan je melden via de website klachten.eandis.be.





(BCOR)