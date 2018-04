Nieuwe gemeentewebsite in de steigers 11 april 2018

02u55 0 Schelle De gemeente Schelle laat volop werk maken van een nieuwe gemeentewebsite. Volgens schepen van Informatica Geert Rottiers (CD&V) zou die nog voor de zomervakantie een feit moeten zijn.

"Onze huidige website kan heel wat verbetering gebruiken", vindt Rottiers. "We hebben dan ook de nodige stappen gezet om onze website moderner en interactiever te maken. We zijn met onze communicatieambtenaar, jongeren en gebruikers gaan samen zitten om hun opmerkingen te bundelen en mee te nemen in het ontwikkelingstraject. Aan de site zal ook een gemeentelijke app voor smartphone en tablet worden gekoppeld. De app beschikt onder meer over een meldingsfunctie waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld een verzakte stoep te melden aan onze gemeentediensten. Als alles volgens planning verloopt, verwacht ik dat we nog vóór de zomervakantie de nieuwe website kunnen lanceren."





Oppositiepartij N-VA is echter niet onder de indruk van de plannen. "Onze gemeente loopt al geruime tijd zwaar achter op het vlak van communicatie", zegt Wietse Robbroeckx (N-VA). "Drie jaar geleden werd de belofte gedaan om het informatieblad te vernieuwen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Schelle heeft nood aan een moderne en gebruiksvriendelijkere website, aan een mooi en inhoudelijk sterk gemeenteblad en aan tijdige en correcte informatie." (BCOR)