Nieuwe gemeenteraad van Schelle geïnstalleerd Ben Conaerts

04 januari 2019

In Schelle is donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Van de negentien raadsleden zijn er acht nieuwkomers. Bij CD&V, dat deze legislatuur opnieuw bestuurt met een absolute meerderheid, zijn Katrien Herremans en Philip Lemal nieuw. N-VA heeft Stijn Cools, Wietse Robbroeckx, Chantal Jacobs en Rita Jacobs als nieuwe gezichten. Marjan Nauwelaert is nieuw voor Groen en Myriam Baeyens komt de Vlaams Belang-fractie versterken.

In het College van Burgemeester en Schepenen blijft alles grotendeels onveranderd. Met burgemeester Rob Mennes (CD&V) en schepenen Geert Rottiers, Axel Boen, Karl Van Hoofstat en Vera Goris (allen CD&V) zijn dezelfde mensen aan het roer gebleven. De 32-jarige Pieter Smits (CD&V) mocht voor het eerst de rol van gemeenteraadsvoorzitter op zich nemen. Na drie jaar zal hij Karl Van Hoofstat vervangen als schepen.