Nieuwe fietsenstalling voor 24 fietsen aan station 27 maart 2018

03u17 0

Het station van Schelle werd recent uitgebreid met een nieuwe fietsenstalling voor 24 fietsen. Opvallend is dat er voor de constructie slechts één autoparkeerplaats is moeten wijken.





"Een uitbreiding van de fietsen-





stalling bij het station was nodig, zeker met de recente uitbreiding van het treinaanbod", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "We zijn voorafgaand op verschillende plaatsen, zoals bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwer-





pen, gaan kijken hoe we op de beperkte ruimte zoveel mogelijk fietsen kunnen plaatsen. Uiteindelijk hebben we gekozen om te werken met een dubbellaags fietsenrek. Zo maken we ruimte om 24 fietsen veilig te stallen op de plaats die één autoparkeerplaats inneemt."





In het fietsenrek kunnen twee fietsen boven elkaar worden geplaatst. In de bovenste etage word je door geïntegreerde gasveren geholpen bij het optillen van de fiets. De komende weken zal de technische dienst van de gemeente nog een afdak over de constructie plaatsen.





"We vinden het belangrijk om te investeren in oplossingen die het fietsgebruik nog meer kunnen stimuleren", vervolgt Rob Mennes. "Elke inwoner die de verplaatsing van en naar het station met de fiets of te voet maakt, is een auto minder die in onze gemeente rondrijdt. Ook in de toekomst blijven we graag verder inzetten op duurzame verplaatsingen." (BCOR)