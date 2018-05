Nieuwe cementleidingen in Parkwijk 08 mei 2018

Eandis vervangt momenteel de vezelcementleidingen in de straten van de Parkwijk. Samen met deze werken wordt de openbare verlichting vernieuwd en vervangen door dimbare ledverlichting. Hierna wordt de openbare verlichting in de Esdoornlaan, Mercatorplein en de Kattenberg eveneens omgeschakeld naar leds. "Het is onze bedoeling om voor de gehele openbare verlichting gebruik te maken van ledverlichting", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). (BCOR)