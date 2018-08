Nieuw event zet Kelderijlei in de kijker 28 augustus 2018

Op zondag 2 september zetten de gemeente Schelle, Regionaal Landschap Rivierenland, VELT Zuid-Antwerpen en Natuurpunt Rupelstreek het natuurgebied Kelderijlei feestelijk in de kijker. Daarvoor pakken ze van 11 tot 17 uur uit met het gloednieuwe landschapsfestival 'Land van Spelt en Honing'. Je kan er kennismaken met de wondere wereld van de knotboom, op zoek gaan naar het nest van de boerenzwaluw of een demonstratie fruitpersen meemaken. Verder ontdek je de rijke geschiedenis van de omgeving van de Kelderijlei, met in het nabije landschap de Speltenvelden en de ecologische samentuin Aerdborg. Tussendoor kuier je langs diverse kraampjes op de belevenissenmarkt, waar je kan genieten van ambachtelijke kazen, speltpannenkoeken, fruitsappen en honinghapjes.Verder zorgen een middeleeuwse draailier en enkele akoestische muziekoptredens voor extra ambiance. Alle activiteiten zijn gratis. (BCOR)