Nieuw bord voor minder CO2 09 mei 2018

In Schelle is een nieuw bord opgedoken in het straatbeeld. Daarop staat de duidelijke oproep: 'Doe mee voor minder CO2'. Er staan in totaal tien van zulke bordjes in de schoolomgeving, aan de sporthal en op de invalswegen. "Met dit bord willen we iedereen een duwtje geven in de duurzame richting geven", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Elke actie om minder energie te verbruiken en de CO2-uitstoot terug te dringen, is goed voor het milieu en je budget. Dus kies wat vaker om te voet of met de fiets een verplaatsing te maken, bekijk wat er aan je woning nog kan verbeteren en geef je spullen een tweede leven in het Repair Café. Het is de ambitie van de gemeente om tegen 2020 als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. Elke kleine inspanning van onze inwoners die door een grote massa wordt gedaan, heeft een belangrijk effect op de duurzaamheid van Schelle." (BCOR)