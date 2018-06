Niets staat bouw Chirolokaal nog in de weg GEMEENTE SPONSORT PROJECT AAN TUINLEI MET 500.000 EURO BEN CONAERTS

27 juni 2018

02u36 0 Schelle Er is eindelijk een financieel akkoord tussen de gemeente en Chiro Schelle voor de nieuwe huisvesting aan de Tuinlei. De gemeente stelt hiervoor een terrein van 1,5 hectare ter beschikking en zal de bouw met maximaal 500.000 euro financieren. Uiterlijk over vijf jaar moet de nieuwbouw een feit zijn.

In februari 2017 hakte Chiro Schelle de knoop door: de jeugdbeweging zou verhuizen van haar lokalen in de Ceulemansstraat naar een nieuwbouw in de Tuinlei. De huidige gebouwen zijn na jaren van intensief gebruik aan vervanging toe en een nieuwbouw op een nieuwe locatie kwam als meest realistische optie uit de bus. Na een lange periode van besprekingen en onderzoeken werd er nu een financieel akkoord bereikt dat op de jongste gemeenteraad goedgekeurd werd.





Drie keer groter

Concreet zal de gemeente via Igean een terrein van zo'n 1,5 hectare ter beschikking stellen voor de nieuwe huisvesting van de Chiro. Daarenboven trekt de gemeente 500.000 euro uit als financiële ondersteuning van de bouw.





"Het is niet eenvoudig geweest, maar ik ben heel blij dat we tot dit akkoord zijn kunnen komen", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "We wilden onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en tonen ons bereid tot een verregaande participatie. Onze Chiro heeft daarmee opnieuw uitzicht op een mooie, kansrijke toekomst. De Chiro krijgt een terrein ter beschikking dat drie keer groter is dan datgene waar ze nu gebruik van maken. Hier kunnen ze hun lokalen oprichten en de resterende grond gebruiken als speelruimte. Bovendien situeert dit terrein zich niet langs een relatief drukke weg zoals de Fabiolalaan of midden in een bebouwde omgeving. De nieuwe locatie aan de Tuinlei ligt quasi midden in een groene omgeving, die de komende jaren alleen nog maar verder zal uitbreiden."





Bouwaanvraag binnen jaar

Ook vanuit de Chiro zelf wordt er met enthousiasme gereageerd op het akkoord. "De fundamenten voor de verhuis zijn nu gelegd", zegt Dirk Vranken, voorzitter van de vzw Chiro Schelle. "Het is nu aan ons om hard verder te werken aan onze plannen en samen met het gemeentebestuur de vraagstukken die er nog liggen, verder uit te klaren."





De komende maanden zet Chiro Schelle volop in op het rondkrijgen van een realistisch financieringsplan. Uiterlijk over een jaar moet de bouwaanvraag worden ingediend en uiterlijk vier jaar na het bekomen van de bouwvergunning moet de nieuwbouw een feit zijn. In afwachting van de nieuwbouw kan Chiro Schelle gratis gebruik blijven maken van haar lokalen in de Ceulemansstraat.





Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen van het bouwproject, kan de website bouw.chiroschelle.be raadplegen.