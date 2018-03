Nestkast voor steenuil in Speltenvelden 28 maart 2018

Medewerkers van Natuurpunt Rupelstreek hebben aan de knotbomenrijen in de Speltenvelden een nieuwe nestkast geplaatst voor de steenuil. "Vooral voor jonge steenuiltjes kan een langere regenperiode dramatisch aflopen. Een droge nestkast kan dan cruciaal zijn voor het overleven van de jonge uiltjes. Voor ons is dat reden genoeg om in geschikte biotopen als in de Speltenvelden voldoende nestkasten te voorzien", klinkt het bij Natuurpunt. (BCOR)