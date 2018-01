N-VA: "Schelle moet meewerken aan dossier Rupelzwembad" 02u44 0 Schelle Oppositiepartij N-VA blijft betreuren dat de gemeente Schelle niet wil instappen in het dossier van het Rupelzwembad. "Terwijl Niel, Aartselaar en Hemiksem verderwerken aan de komst van het nieuwe zwembad, blijft het Schelse bestuur ter plaatse trappelen", luidt het.

Het nieuwe Rupelzwembad komt naast het huidige zwembad aan de Dijkstraat in Aartselaar. Voorlopig hebben enkel de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel zich achter het project geschaard. De gemeenten Boom, Schelle en Rumst zijn voorstander van een andere aanpak en willen eerst een publiek-private samenwerking op poten zetten. Pas nadien willen ze zich uitspreken over een precieze locatie voor het zwembad. "De exploitatie-intenties van de privépartner zijn essentieel om een verantwoorde definitieve locatiekeuze te maken", luidt de redenering in Boom, Schelle en Rumst.





"Jammer", vindt Stijn Cools (N-VA Schelle). "Een privé-partner kan steeds in het project stappen. Eind december is in Schelle de begroting van 2018 goedgekeurd. Ik zie ruimte om mee in dit fantastische verhaal te stappen. Volgens ons is de gemeente verplicht om zwemwater te kunnen aanbieden aan de Schelse scholen. We roepen het gemeentebestuur op zijn verantwoordelijkheid te nemen, in plaats van ter plaatse te blijven trappelen." (BCOR)