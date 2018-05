N-VA in een klap 7 mandatarissen armer PARTIJ HOUDT NOG SLECHTS TWEE LEDEN OVER IN GEMEENTERAAD BEN CONAERTS

26 mei 2018

02u44 0 Schelle Er is een bom gebarsten binnen N-VA-Schelle. Zeven mandatarissen - vier gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden - hebben ontslag genomen en zetelen de overige maanden van deze legislatuur als onafhankelijke. "We zaten met onoverbrugbare meningsverschillen", luidt het.

Het werd donderdagavond een bewogen bestuursvergadering voor N-VA Schelle. Tien minuten voor de start lieten enkele mandatarissen weten dat ze ontslag nemen uit de partij. Het gaat om gemeenteraadsleden Linda Van der Auwera, Danny Van de Putte, Andrea Adriaensens en Chrisje Van Hoof en om OCMW-raadsleden Ludo Remery, Magda Claes en Ive Missoorten. "We kunnen ons niet meer vinden in de visie en werking van de Schelse N-VA", zegt Ludo Remery. "We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan bij deze beslissing en hebben geprobeerd de kloof te dichten. We voelen ons nog altijd N-VA'ers in hart en nieren. Maar we zaten met onoverbrugbare meningsverschillen. Nu waren we op een punt gekomen dat we niet meer samen verder konden."





Waarover de meningen precies uiteenliepen, wil Remery niet in detail toelichten.





"Het gaat deels over de politieke inhoud, deels over de manier waarop er in onze afdeling aan politiek wordt gedaan. Onze beslissing heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met de volledige lijstvorming, wel met de positie van lijsttrekker. Het is ook niet de bedoeling om straks met een eigen partij naar de kiezer te stappen. We gaan het mandaat dat de kiezer ons heeft gegeven respecteren en de resterende maanden van deze legislatuur vervolmaken als onafhankelijke. Maar ik denk dat ik, momenteel, namens de zeven ontslagnemende mandatarissen kan zeggen dat het politieke verhaal voor ons daarna stopt."





Kaakslag

Het collectieve ontslag heeft grote gevolgen voor de lokale N-VA-afdeling. In de gemeenteraad, waar N-VA met zes zetels de grootste oppositiepartij vormde, blijven enkel nog lijsttrekker Koen Vaerten en Walter Lembrechts over. In de OCMW-raad heeft N-VA nu zelfs geen enkele vertegenwoordiger meer. "Dit is een kaakslag voor onze afdeling", reageert voorzitter Stijn Cools. "We hebben al het mogelijke geprobeerd om de plooien glad te strijken en de meningsverschillen op te lossen. We betreuren het enorm dat het ons niet is gelukt."





Wat dit electoraal betekent, moet nog blijken. "Ik heb geen glazen bol", zegt Cools. "Maar het feit is dat we binnen N-VA Schelle met een vernieuwingsoperatie bezig zijn. Het politieke landschap in Schelle is al heel lang hetzelfde en wij willen de kans geven aan nieuw bloed. Alleen merkte ik bij sommige mensen een terughoudendheid voor die vernieuwing. Dat zij nu de partij hebben verlaten, was misschien wel de beste keuze. We hebben een nieuwe start genomen en kijken naar de toekomst."